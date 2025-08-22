Presentan el Torneo Nacional Sub-15 de fútbol femenino a jugarse en Termas de Río Hondo

El certamen se desarrollará los días sábado 30 y domingo 31 de agosto.

Hoy 18:07

Este sábado, a las 10:30, se llevará a cabo la presentación oficial del Torneo Nacional de Selecciones Sub-15 de fútbol femenino en la nueva Secretaría de Deportes de Santiago del Estero.

La actividad contará con la presencia de los dirigentes de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, de la Liga Santiagueña, el titular de la Secretaría de Deportes, Profesor Carlos Dapello, además del plantel del seleccionado santiagueño y otros invitados especiales.

El torneo se desarrollará los días sábado 30 y domingo 31 de agosto en la ciudad de Termas de Río Hondo. Tras la fase clasificatoria realizada en todo el país, participarán las selecciones de Neuquén, Junín, Tucumán y Santiago del Estero, representando al Portal del NOA.

Este certamen forma parte del máximo evento del calendario 2025 del fútbol femenino Sub-15 organizado por el Consejo Federal de AFA, y promete ser una vitrina clave para las jóvenes promesas del fútbol femenino argentino.