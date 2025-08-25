EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:57

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Este es el cronograma de cortes informado por EDESE:

Martes 26 de agosto: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Juramento de la ciudad Capital (comprendido entre Belgrano, 20 de Junio, Santa Fe y Tambor de Tacuari); de 09:30 a 11:30 hs afectando al barrio Tabla Redonda de la ciudad de La Banda; de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui, Mochimo, Los Coroneles y Los Toloza (dpto. Atamisqui) y de 14:00 hs a 17:00 hs afectando a los barrios Independencia, Ulluas y Ampliación Ulluas de la ciudad Capital.

Miércoles 20 de agosto: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Alfredo Palacios, Andrea Capovila de Reto, Dr. Abdala Auad y Calle 106); de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte del barrio Cabildo de la ciudad Capital (comprendido entre Domingo Palacio, Solís, Francisco Solano de Paz y Juncal); de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidad de Cañada de la Costa (dpto. Río Hondo); de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Buenos Aires, Avellaneda, Independencia y 9 de Julio) y de 15:30 a 18:30 hsd afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Sarmiento, Belgrano, Pedro León Gallo y Garibaldi).