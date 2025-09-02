Diputados comienza hoy la investigación por el caso $Libra

La Comisión Investigadora tiene poco más de dos meses para analizar la relación del presidente Javier Milei con el caso de criptoestafa. Por otro lado, se propone la creación de una comisión para tratar el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Este martes comenzará a trabajar la Comisión Investigadora $LIBRA de Diputados presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Con la presentación y aprobación de un reglamento y, a propuesta de los diferentes diputados, se impulsarán las primeras medidas de prueba, oficios a la Justicia, nacional e internacional, para solicitarles información y citaciones a funcionarios.

La comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, conformada por 28 diputados nacionales, tendrá poco más de dos meses para intentar saber desde el punto de vista político qué sucedió con el posteo del Presidente Javier Milei el pasado mes de febrero cuando recomendó en sus redes sociales el token $LIBRA.

El trabajo de la comisión cruzará la campaña electoral y finalizará a las dos semanas de la elección nacional del 26 de octubre próximo con el informe final que deberá presentar al pleno del Cuerpo el diputado Maximiliano Ferraro. La fecha establecida para culminar su investigación será el 10 de noviembre.

“Estamos trabajando con un propósito definido, hacia allí vamos, con las medidas de prueba que sean conducentes. Si no nos dejamos caer con todos los obstáculos que pusieron, mucho menos ahora”, dijo la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, que forma parte de los 14 legisladores del arco opositor junto a representantes de UxP, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda.

La comisión se creó el 8 de abril por resolución del Cuerpo de Diputados y su finalidad estaría abocada a determinar la presunta responsabilidad del Presidente en el caso de la criptomoneda Libra. Pero los legisladores en ningún momento lograron elegir a las autoridades de la comisión, y terminaron con el secretario parlamentario Adrián Pagán coordinando las reuniones. Hubo dos intentos por destrabar la paridad —entre oficialistas y opositores— de los 28 diputados integrantes de la comisión. Ambos fracasaron.

Para el oficialismo, el 30 de julio pasado se cumplieron los tiempos de la comisión —los 90 días de trabajo— pero en la oposición sostuvieron que esos tiempos nunca se iniciaron, ya que el conteo comienza desde la designación de las autoridades, lo que, en definitiva, jamás ocurrió. Pero para evitar diferentes interpretaciones, Maximiliano Ferraro presentó un proyecto que se aprobó y modificó la resolución original, estableciendo que los tiempos de trabajo de la Comisión Investigadora serían desde la elección de las autoridades de la misma y el presidente tendrá el voto de desempate de ser necesario.