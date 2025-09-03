Arranca la segunda fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

Esta noche comienza la segunda fecha del Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7”, con partidos claves en la Zona 1 y Zona 2. Los equipos buscan afirmarse en la competencia y seguir sumando en la tabla.
La acción del Torneo Pre-Federal de Básquet continúa con la segunda fecha, que se disputará entre este miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de septiembre. Los equipos santiagueños vuelven a la cancha con la ilusión de sumar puntos importantes para la clasificación.
La segunda fecha promete duelos apasionantes en ambas zonas, con equipos que buscarán ratificar su buen arranque y otros que necesitan recuperarse para no perder terreno en la tabla.