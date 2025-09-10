Ingresar
Así se jugará la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

Hoy 12:56

Este miércoles se dio a conocer la programación oficial de la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”, que promete duelos apasionantes en ambas zonas. Los encuentros se disputarán entre el miércoles 10 y el viernes 12 de septiembre, con partidos clave que podrían empezar a definir posiciones en la tabla.

ZONA 1

Jueves 11/09 – 22:00 hs

  • Juventud vs Sportivo Colón
    Árbitros: Demichelis Santiago – Gerez Facundo

Viernes 12/09 – 22:00 hs

  • Tiro Federal vs Jorge Newbery
    Árbitros: D'Anna Gustavo – Montoya Matías
  • Belgrano vs Quimsa
    Árbitros: D'Anna Nicolás – Nocco Sofía

ZONA 2

Miércoles 10/09 – 22:00 hs

  • Olímpico vs Red Star
    Árbitros: Leguizamón Santiago – Águila Betiana

Viernes 12/09 – 22:00 hs

  • Huracán vs Normal Banda
    Árbitros: Páez Eric – Águila Betiana
  • Independiente vs Nicolás Avellaneda
    Árbitros: Mukdsi Ariel – Paz Francisco

Todos los resultados – 1ª fecha

Zona 1

  • Viernes 29/09 Belgrano 79-82 Juventud 
  • Viernes 29/09 Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón 
  • Miércoles 27/09 Jorge Newbery 72-68 Quimsa 

Zona 2

  • Viernes 29/09 Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star 
  • Viernes 29/09 Independiente 85-60 Huracán 
  • (Postergado) Olímpico vs. Normal Banda

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

  • Jueves 04/09: Juventud 76-71 Tiro Federal
  • Viernes 05/09: Sportivo Colón 58-69 Quimsa
  • Viernes 05/09: Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2

  • Miércoles 03/09: Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
  • Viernes 05/09: Huracán 51-85 Olímpico
  • Viernes 05/09: Red Star 77-60 Independiente

