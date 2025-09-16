Revelan mejoras para el Alpine de Colapinto: "Rápido y barato"

Si bien el desarrollo del A525 estuvo prácticamente detenido durante todo el año porque el equipo apunta a 2026, hubo algunos progresos en la parte trasera.

Hoy 00:38

Aunque Alpine centra todos sus esfuerzos en desarrollar el mejor monoplaza para el cambio reglamentario de Fórmula 1 2026, los autos de Pierre Gasly y Franco Colapinto recibieron una pequeña actualización para las últimas carreras de la temporada.

Según informó The Race, la escudería francesa implementó una mejora en los frenos traseros del A525, que además impacta positivamente en la aerodinámica, el rendimiento del fondo plano y la gestión de la temperatura de los neumáticos.

El medio especializado tituló esta estrategia como “Rápido y barato”, describiendo una tendencia de desarrollo de bajo costo en toda la categoría. El objetivo es optimizar recursos en un modelo que está “de salida”, especialmente considerando los bajos resultados actuales de Alpine.

David Sánchez, director técnico de Alpine, detalló: “Dudo que haya alguien haciendo un suelo, o algo que sea de alto costo o que demande muchos recursos. Pero esta área, en el conducto de freno, es bastante barata y rápida de desarrollar o evaluar”.

El ingeniero agregó que la mejora se logró mediante simulaciones, sin necesidad de utilizar horas de túnel de viento. “Este tipo de desarrollo es solo un panel en el conducto de freno trasero. No es un componente grande. No requiere mucho tiempo de diseño ni recursos. Por eso digo que es bastante barato”, explicó Sánchez.

Otro equipo que aplicó esta metodología es Sauber. Iñaki Rueda, director deportivo, detalló: “No es algo en lo que se dedique mucho tiempo. Si te fijas, no hemos rehecho todo el tambor de freno. Es solo un apéndice de un tambor de freno existente. Básicamente, estamos pegando una aleta”.

Con esta actualización, Alpine espera mejorar su rendimiento en pista sin comprometer los recursos destinados al desarrollo de su monoplaza 2026, que será clave para la próxima temporada.