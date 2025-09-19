"Me gustaría hacer una revolución industrial en Santiago que genere trabajo"

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama René Funes, candidato a gobernador por el partido Renovación Cívica y Social.

Hoy 13:32

El candidato a gobernador por el partido Renovación Cívica y Social, René Funes, afirmó durante una visita a los estudios de Radio Panorama que su proyecto político nació a partir de la realización de trabajos solidarios en distintos barrios y zonas necesitadas de la provincia. A partir de esa experiencia, decidió involucrarse en la política como una herramienta para “hacer lo que falta hacer y mejorar lo que ya está hecho”.

Funes explicó que en este camino se rodeó de un equipo de docentes y colaboradores que lo ayudan a comprender de manera más profunda las necesidades de la comunidad, especialmente en áreas sensibles como la educación y los servicios básicos. En ese sentido, destacó que uno de los problemas centrales a resolver es la falta de agua en el interior santiagueño.

En cuanto a su propuesta central, el candidato remarcó su deseo de impulsar una revolución industrial en Santiago que permita la llegada de empresas, la generación de empleo genuino y el movimiento de la economía local. “Lo que está faltando es que las familias tengan trabajo y que la economía empiece a moverse”, sostuvo.

Sobre la campaña electoral, Funes subrayó que se apoya principalmente en las redes sociales y en el contacto directo con los vecinos, ya que no cuentan con grandes recursos económicos. “La mayoría somos laburantes. No hace falta plata para hacer política, hace falta buen corazón y compromiso con la gente”, señaló.

Finalmente, aseguró que busca ser una alternativa diferente, cercana y transparente. “No quiero andar detrás de un vidrio polarizado, quiero caminar junto a la gente. Esta Patria es nuestra y necesitamos más personas que se involucren y sepan lo que pasa en la ciudad”, concluyó.