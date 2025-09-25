La Feria del Libro presenta un espectáculo nocturno de primer nivel

Hasta el domingo 28 se podrá disfrutar de una propuesta artística y tecnológica que combina creatividad, innovación y emoción.

Hoy 12:09

Hasta el domingo 28 se podrá disfrutar de una propuesta artística y tecnológica que combina creatividad, innovación y emoción.

El mapping con sonido se proyectará en cuatro funciones diarias: 20, 21, 22 y 23 horas, con acceso libre y gratuito.

A las 22 horas, el cielo se transformará con un show de drones, ofreciendo una experiencia única que fusiona arte digital y tecnología de vanguardia.

Una invitación abierta para disfrutar de un espectáculo que fortalece la vida cultural de la ciudad.