La Feria del Libro presenta un espectáculo nocturno de primer nivel

Hasta el domingo 28 se podrá disfrutar de una propuesta artística y tecnológica que combina creatividad, innovación y emoción.

Hoy 12:09

El mapping con sonido se proyectará en cuatro funciones diarias: 20, 21, 22 y 23 horas, con acceso libre y gratuito.

A las 22 horas, el cielo se transformará con un show de drones, ofreciendo una experiencia única que fusiona arte digital y tecnología de vanguardia.

Una invitación abierta para disfrutar de un espectáculo que fortalece la vida cultural de la ciudad.

