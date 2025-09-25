Alumnos de una escuela capitalina visitaron el Poder Judicial de la Provincia

Integrantes del Área de Ceremonial y Protocolo, dieron la bienvenida a los estudiantes y docentes, a quienes explicaron funciones y organización de la institución.

Alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Nº 407, Ricardo Rojas de la ciudad Capital, visitaron en la mañana de hoy el Palacio de Tribunales, ocasión en la que se interiorizaron sobre la estructura funcional de la institución y conocieron el edificio.

En la recepción, que tuvo lugar en el Hall Central de calle Absalón Rojas, personal del Área de Protocolo y Ceremonial dieron la bienvenida a los estudiantes y los guiaron durante la visita por distintas dependencias judiciales.

En tanto, el Dr. Rodrigo Reyes, secretario judicial del Superior Tribunal de Justicia, saludó al contingente, oportunidad en la que explicó las funciones de los organismos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.

Los docentes que acompañaron a los alumnos durante la visita son: David Ibáñez, Míriam Serrano, Gabriela Lescano, Elena Jorge y Camila Albarracín.

Al concluir el recorrido por el edificio tribunalicio, los chicos continuaron con sus visitas a las sedes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia.