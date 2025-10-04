Ingresar
Policiales

Dos hombres quedaron detenidos por abigeato tras una serie de allanamientos en Añatuya

En un operativo de la Departamental 13 de Añatuya, dos hombres fueron aprehendidos cuando intentaban evadir a la policía con una pierna de vaca robada.

Hoy 09:40

En un operativo realizado en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 13, personal de la Departamental 13 de Añatuya detuvo a dos hombres, identificados como Carrizo y Ávila, ambos domiciliados en la ciudad de Añatuya. Los sujetos fueron sorprendidos cuando transportaban una pierna de vaca en una moto de 110 cc.

Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, los detenidos intentaron huir abandonando tanto el vehículo como la carga. Sin embargo, fueron rápidamente alcanzados y arrestados. No pudieron justificar el origen de la carne, lo que llevó a su inmediata detención.

El operativo continuó con allanamientos en los barrios Villa Nilda y Colonia San Francisco, donde se secuestraron prendas de vestir y armas relacionadas con la causa. Además, la pierna de vaca incautada fue donada a una asociación protectora de animales, que la utilizará para alimentar a animales no aptos para el consumo humano.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 41 y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúa con las investigaciones sobre el robo de animales en la zona.

TEMAS Añatuya

