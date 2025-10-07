El premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis

La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó este martes el Premio Nobel de Física a los científicos estadounidenses por "el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico".

Hoy 07:04

El galardón representa el segundo premio Nobel revelado esta semana, un día después de que Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el Dr. Shimon Sakaguchi ganaran el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre cómo el sistema inmunológico distingue entre gérmenes y células propias. El Premio Nobel de Física ha sido otorgado 118 veces a 226 laureados entre 1901 y 2024, incluido el premio del año pasado a los pioneros de la inteligencia artificial John Hopfield y Geoffrey Hinton por sus contribuciones al aprendizaje automático.

Los anuncios del Nobel continúan esta semana con el premio de química el miércoles, literatura el jueves y el Premio Nobel de la Paz el viernes. El Premio Nobel de Economía se anunciará el 13 de octubre. La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896. Los premios conllevan un prestigio inestimable y una dotación en metálico de 11 millones de coronas suecas, equivalentes a casi 1,2 millones de dólares.