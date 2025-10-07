Messi pierde a otro histórico compañero: Jordi Alba dejará el fútbol al final de la temporada

El lateral español seguirá los pasos de su compatriota Sergio Busquets, quien había anticipado su retiro en los mismos términos.

El histórico lateral español Jordi Alba, campeón del mundo con la Selección de España, anunció este lunes a través de sus redes sociales que colgará los botines al finalizar la temporada de la MLS con el Inter Miami, equipo donde comparte plantel con Lionel Messi y Sergio Busquets, quien también recibió un emotivo homenaje el último fin de semana.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el futbolista de 35 años expresó: “Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner punto final a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada”.

Un repaso por una carrera inolvidable

En su mensaje, Alba agradeció a todos los clubes que marcaron su trayectoria. “Quiero agradecer al Atlético Centro Hospitalense, donde todo comenzó; al Cornellá, que me brindó la confianza necesaria para crecer; al Nàstic de Tarragona, donde aprendí a convivir en un vestuario profesional y maduré junto a grandes compañeros; y al Valencia CF, el club que me concedió cumplir mi sueño de debutar en primera división”, recordó con emoción.

El punto más alto de su carrera, sin dudas, llegó con el Barcelona, donde fue pieza clave durante más de una década. “Y al Barça, el club de mi vida, el que me vio crecer y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles”, expresó el defensor, quien ganó seis Ligas, cinco Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, una Champions League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa con los catalanes.

Orgullo por la Selección y agradecimientos personales

El lateral también mostró su orgullo por haber defendido los colores de la Selección Española, con la que levantó la Eurocopa 2012 y el Mundial 2013, además de disputar más de 90 partidos internacionales.

Luego, extendió su gratitud al Inter Miami, donde disputó las últimas temporadas junto a sus viejos compañeros del Barcelona. “Gracias por abrirme sus puertas, darme su cariño y la oportunidad de finalizar este viaje disfrutando hasta el último momento”, manifestó, recordando los tres títulos obtenidos con el conjunto estadounidense.

En la parte más emotiva del video, Jordi Alba se dirigió a su familia: “Gracias a mis padres y a mi hermano por estar a mi lado en cada paso desde que era un niño, por todos los esfuerzos que hicieron para cumplir mi sueño. Esto también es para ustedes.”

Finalmente, cerró su mensaje con palabras hacia su pareja y sus hijos: “Gracias por hacerme reír, incluso en los días más duros, y por recordarme siempre lo que más importa. Todo lo que logré lo hice pensando en ustedes. Esta carrera también es suya. Los amo.”

Con este anuncio, Jordi Alba pone fin a una brillante carrera de más de 15 años en la élite del fútbol mundial, dejando una huella imborrable tanto en el Barcelona como en la Selección Española.