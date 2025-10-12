Ingresar
Buscan a un nene de 5 años tras los homicidios de su mamá y su abuela en Córdoba

Alerta Sofía. Creen que el nene, identificado como Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, fue secuestrado por su papá, de nacionalidad uruguaya.

Hoy 11:42

La Unidad Judicial Homicidios del Ministerio Público de Córdoba pidió colaboración para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodriguez Laurta, de 5 años, quien fue sustraído este sábado de la casa de su madre, ubicada en Villa Serrana de la ciudad de Córdoba.

Mediante un comunicado, se informó que la desaparición del menor está vinculada al doble homicidio de su mamá y de su abuela, ocurrido el mismo día, en una casa ubicada en San Pedro Toyos y Chimu.

Gerardo Reyes, de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género 2, está a cargo de la investigación y ya se activó el Alerta Sofia y los pedidos de captura a Interpol.

Se sospecha que quien se llevó al niño es el padre, de nacionalidad uruguaya, y que intenta pasar a ese país.

El doble crimen y la sustracción del nene se descubrió tras un llamado al 911 que daba cuenta de detonaciones de arma de fuego. Cuando la Policía llegó, encontró los cuerpos.

