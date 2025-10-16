Murió el legendario guitarrista de Kiss, Ace Frehley, tras sufrir una hemorragia cerebral

El músico estadounidense tenía 74 años y había estado internado como consecuencia de un accidente doméstico.

Ace Frehley, guitarrista original de Kiss y una de las figuras más influyentes del género, murió a los 74 años tras una hemorragia cerebral como consecuencia de un accidente doméstico.

Según informó el portal estadounidense TMZ, el músico había sido internado hace dos semanas. Desde entonces permanecía conectado a un respirador artificial y, de acuerdo con fuentes cercanas, su estado no mostraba mejoría.

“La familia tomó la difícil decisión de apagar su respirador”, informó el portal de noticias estadounidense.

Frehley, apodado “The Spaceman”, fue miembro fundador de Kiss junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Su estilo inconfundible de guitarra y su imagen icónica marcaron la primera etapa de la banda, desde su formación en 1973 hasta su salida en 1982.

Después de dejar el grupo, lanzó su propio proyecto, Frehley’s Comet, y retomó la actividad con Kiss durante la gira de reunión de 1996, en la que permaneció hasta 2002.

Entre los clásicos que llevan su sello como guitarrista figuran himnos como “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” e “I Was Made for Lovin’ You”. En su carrera solista también brilló con su versión del tema “New York Groove” y con canciones como “Into the Night”.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial de Kiss, pero las redes sociales se inundaron de mensajes de fanáticos y colegas despidiéndolo como una leyenda del rock.