Frías: detuvieron a dos jóvenes acusados de múltiples robos y recuperaron herramientas sustraídas

El procedimiento fue realizado por personal del DSC N° 7.

Hoy 18:10

Personal de la División Robo y Hurto y de Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N°7 de Frías detuvo a dos jóvenes que eran buscados por varios hechos delictivos ocurridos en el barrio Villa Paulina. Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar una moto guadaña, una hidrolavadora, una máquina de soldar y un anaflex que habían sido denunciados como robados.

El operativo se concretó en calle Fortabat al 251, cuando el personal policial, a bordo de las unidades U-1192 y MT-870, divisó a Facundo Cerri y Stefanía Dolores, alias “Fachera”, quienes se desplazaban en una motocicleta Motomel 110 gris con detalles azules. Ambos tenían pedido de aprehensión por violación de domicilio. Al advertir la presencia policial, intentaron huir, pero fueron alcanzados y demorados tras una persecución controlada en la intersección de Centenario y Vélez Sarsfield.

detenida frias

La fiscal de turno, Dra. Rocío Fringes, dispuso la aprehensión de los sospechosos y el secuestro del rodado, que no contaba con documentación. Luego de diversas averiguaciones y testimonios de vecinos, los investigadores allanaron los domicilios de los detenidos, donde familiares entregaron voluntariamente las herramientas que habrían sido robadas. Los elementos quedaron secuestrados hasta ser reconocidos por el denunciante, Guido Lobos, mientras ambos jóvenes permanecen detenidos e imputados por robo.