Argentina no pudo con Marruecos y cayó en la final del Mundial Sub-20

El conjunto africano fue práctico y se impuso por 2-0 para consagrarse campeón en Chile.

Hoy 22:28

La Selección Argentina Sub 20 cerró su participación en el Mundial de Chile con una valiosa pero dolorosa medalla de subcampeón, tras caer 2-0 ante Marruecos en la final disputada en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

El equipo dirigido por Diego Placente no logró imponer su juego ante un rival que fue contundente en el inicio del encuentro. En apenas media hora, Yassir Zabiri convirtió por duplicado para el combinado africano, que luego sostuvo la ventaja con orden y solidez defensiva.

Pese a los intentos de la Albiceleste en la segunda mitad, el conjunto nacional no pudo romper el cerco marroquí. Marruecos hizo historia al consagrarse campeón del mundo Sub 20 por primera vez.