“Señor J” negó vínculos con la banda de Los Pulpos durante su indagatoria por el triple femicidio de Varela

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como “Señor J”, aseguró ante la Justicia que desconoce a la banda criminal con base en Trujillo y que no participó en el asesinato de Morena, Brenda y Lara.

Hoy 12:24

El imputado declaró este martes ante el fiscal Adrián Arribas por el triple femicidio ocurrido el 19 de septiembre en Florencio Varela. Según explicó el fiscal, “la planificación del triple crimen se podría haber dado durante las visitas a la celda”, ya que los detenidos compartían un celular y “cada uno tenía una hora para hablar”.

Durante su declaración, Señor J negó los hechos y aseguró que se dedicaba a vender zapatos que cosía en La Salada. Respecto a la banda Los Pulpos, dijo: “Es una organización delictiva que tiene base en Trujillo con la que yo no tengo nada que ver y que me han implicado injustamente”. También confirmó que fue policía en Perú.

El fiscal Arribas señaló que su imputación se fundamenta en informes sobre sus movimientos y antecedentes, además de que “uno de los imputados lo reconoció en una exhibición de fotos”.

Un cuaderno hallado en su celda llamó la atención de los investigadores. Según Arribas, contenía números y registros de todas las visitas que recibió: “Lo estamos revisando”, indicó.

Respecto a la hipótesis del crimen, el fiscal explicó que las víctimas fueron secuestradas para recuperar droga que habían robado, y luego asesinadas. “Se habla de 3 o 4 kilos, que si son de máxima pureza, al momento de la venta pueden ser de 30 o 40 kilos. Esos son los números que estamos manejando”, detalló.

El caso sigue su curso, y este jueves se espera la declaración de la mujer de Víctor Sotacuro, quien habría estado al tanto de los hechos y reseteó el teléfono de su marido.