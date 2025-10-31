Scaloni contó cómo ayudó a Messi en la Selección durante el Mundial 2006 en una inédita entrevista

Salió a la luz un corte del actual entrenador de la Albiceleste, de su época como jugador, donde recordó su convivencia con el 10.

A casi dos décadas del Mundial de Alemania 2006, salió a la luz un video inédito que une los caminos de Lionel Scaloni y Lionel Messi, cuando el actual entrenador de la Selección Argentina aún era futbolista y la “Pulga” recién daba sus primeros pasos con la camiseta albiceleste.

El fragmento, difundido por ESPN, muestra una entrevista realizada a Scaloni pocos meses después del Mundial 2006, en la que aparece vestido con la indumentaria del Napoli, su club por entonces. Desde su Casilda natal, el hoy DT campeón del mundo habló sobre las Fiestas que pasó en familia, pero también se refirió a su relación con Messi y dejó una frase que resultó premonitoria: “Argentina tiene un potencial enorme. Creo que, si todo va bien, va a levantar la Copa del Mundo en breve”.

Además, Scaloni describió al joven Messi como un “fuera de serie”, destacando su humildad y carácter. “Tiene que jugar con cualquier entrenador”, señaló, subrayando la naturalidad y el talento del rosarino.

El técnico también reveló cómo lo ayudó en aquel tiempo que compartieron en la Selección: “Él tiene una forma especial, porque sigue siendo un chico, un nene prácticamente. Tenemos algo en común: es de Rosario, jugó en Newell’s. Hay muchas cosas de las que podemos hablar, y conmigo se divertía mucho”.

Entre risas, recordó una anécdota: “Por ahí se quedaba con (Óscar) Ustari en la pieza y yo iba a charlar. Lo hacía reír, me contaba cosas. Quería el número 19, hice lo posible para que se lo dieran y estuviera contento. Son todas cosas que uno hace para que esté bien y se vaya uniendo al grupo”.

Finalmente, Scaloni reflexionó sobre el crecimiento del entonces joven talento: “Vivió muchas cosas juntas. Cuando tenía 19 años no viví ni la mitad, y mi cabeza estaba en otro lado. Ahora tiene gente capaz al lado y esperemos que siga en la línea ascendente”.

Años después, la historia cerró el círculo: aquel joven jugador de Pujato que auguró el éxito argentino se transformó en el entrenador que condujo a Messi a levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022, cumpliendo su propia profecía.