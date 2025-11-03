Varias personas resultaron heridas por el doble derrumbe de una antigua torre medieval en Roma

La Torre dei Conti, cerca de los Foros Imperiales, estaba siendo restaurada para reforzar su seguridad y estructura. Tras un primer derrumbe, volvió a colapsar cuando rescataban a los atrapados.

Hoy 11:10

Una parte de la Torre dei Conti, una construcción medieval situada en el centro de Roma cerca de los Foros Imperiales, sufrió dos derrumbes este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración, lo que obligó a los bomberos a rescatar a cinco operarios, uno de ellos en estado grave.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un primer derrumbe ocurrió alrededor de las 11:20 hora local y dejó a cinco trabajadores atrapados. Uno de ellos sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital de la capital italiana, mientras que otros tres fueron auxiliados tras quedar atrapados en los andamios de apoyo a la torre.

Alrededor de una hora y media después se produjo un segundo derrumbe mientras los bomberos trabajaban en el rescate del quinto operario, que seguía atrapado, aunque los equipos de emergencia resultaron ilesos.

La Torre dei Conti, actualmente reducida a un tercio de su altura original, es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Erigida sobre los restos del Templo de la Paz, fue ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de los Foros Imperiales.

Originalmente alcanzaba entre 50 y 60 metros de altura, pero fue reducida por los terremotos que afectaron la ciudad entre los siglos XIV y XVII.

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

En concreto, según la página web del Consistorio, los trabajos estaban enfocados a "la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea".