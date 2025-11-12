Murió Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a Capece en El Marginal y En el barro

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento del intérprete de 67 años, reconocido por su amplia trayectoria en televisión, teatro y cine.

Hoy 22:54

La comunidad artística argentina despide con pesar a Jorge Lorenzo, recordado por su papel de Capece en la serie El Marginal. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia en la noche del miércoles a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El actor tenía 67 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, expresaron desde la entidad en su cuenta oficial de X.

Nacido el 23 de diciembre de 1958, Jorge Daniel Lorenzo integraba el sindicato de Actores desde hacía muchos años y se destacó por su compromiso con las causas culturales y laborales del sector.

Su carrera en la televisión lo vinculó a algunas de las producciones más populares de las últimas décadas. Además de El Marginal y En el barro, participó en ATAV 2, Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío, ¿Quién es el jefe?, Un cortado… historias de café, Los pensionados, Costumbres argentinas, Son amores, Rincón de Luz, 099 Central, Edha, El jardín de bronce y Jungle Nest, entre muchas otras.

En el cine, formó parte de películas como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales. También actuó en varios cortometrajes, entre ellos Animal, El púgil, El fin del deseo y ¿De qué sirvió?.

Su trayectoria teatral fue extensa y diversa, abarcando desde el circuito independiente hasta el comercial. Participó en títulos emblemáticos como Del barrio la mondiola, Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, Doña Flor y sus dos maridos, El diluvio que viene, Las paredes, Cámara lenta, Acaloradas, Muero por ella, Claudette, amor y tango, Bodas de sangre y Las de Barranco, entre otros. También se destacó en el teatro infantil, donde además de actuar, trabajó como adaptador y director en obras como ¿Qué pasa Nuria?, Los paseítos de Manuela y Miguel y Pescadores de caramelos.

Con una vida dedicada al arte y al compromiso con la cultura, Jorge Lorenzo deja una huella profunda en la escena argentina y el recuerdo imborrable de un actor versátil, querido y respetado por sus colegas y el público.