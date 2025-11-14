Pelea de tránsito termina de la peor manera: golpeado y con el auto roto

Un hombre recibió un golpe en la cara, se intenta vengar y termina volcando su auto.

Hoy 09:06

Un video difundido en redes sociales muestra cómo dos hombres tienen un curioso enfrentamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque no hay muchos detalles sobre lo sucedido, en las imágenes se les puede ver discutiendo en medio de la calle, hasta que uno golpea al otro en la cara.

Te recomendamos: Pelea de tránsito terminó de la peor manera: un camionero mató a un motociclista

Luego, ambos vuelven a sus vehículos y el que fue atacado, en un intento de venganza, lanza su auto sobre el otro, pero termina volcándose. Presuntamente, el incidente ocurrió en la ciudad canadiense de Richmond.