Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 NOV 2025 | 21º
X
Lo + Viral

Pelea de tránsito termina de la peor manera: golpeado y con el auto roto

Un hombre recibió un golpe en la cara, se intenta vengar y termina volcando su auto.

Hoy 09:06

Un video difundido en redes sociales muestra cómo dos hombres tienen un curioso enfrentamiento. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque no hay muchos detalles sobre lo sucedido, en las imágenes se les puede ver discutiendo en medio de la calle, hasta que uno golpea al otro en la cara. 

Te recomendamos: Pelea de tránsito terminó de la peor manera: un camionero mató a un motociclista

Luego, ambos vuelven a sus vehículos y el que fue atacado, en un intento de venganza, lanza su auto sobre el otro, pero termina volcándose. Presuntamente, el incidente ocurrió en la ciudad canadiense de Richmond.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Pagaban hasta 100 mil euros para cazar civiles”: revelan los “safaris humanos” durante el asedio de Sarajevo
  2. 2. Una comerciante viajó y le vaciaron el negocio: estafas, deudas y una denuncia explosiva
  3. 3. El ministro de Salud, Mario Lugones, no concurrió a la Comisión investigadora por el fentanilo adulterado
  4. 4. La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a directivos de la Casa de la Cultura Árabe
  5. 5. Con la presencia de Messi, la Selección Argentina cierra el año ante Angola en Luanda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT