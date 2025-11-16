“Tusuypa Tantanacu” recibirá a bailarines de todo el país en el Nodo Tecnológico

El Tercer Certamen Nacional reunirá a delegaciones de distintas provincias del país, además de agrupaciones locales provenientes de La Banda, la capital santiagueña y el interior provincial.

El Nodo Tecnológico de La Banda será escenario de la tercera edición del certamen nacional competitivo de danza y malambo “Tusuypa Tantanacu”, organizado por la Academia Francisco Rosario Carabajal.

El encuentro —cuyo nombre en quechua significa “encuentro de danza”— reunirá este sábado 22 de noviembre a delegaciones de distintas provincias del país, además de agrupaciones locales provenientes de La Banda, la capital santiagueña y el interior provincial.

El certamen comprenderá a una veintena de rubros, entre ellos el malambo, especialidad que contará con la apertura a cargo de Silvio Salvatierra, aspirante a Campeón Nacional en la categoría “Solista de Malambo Masculino Mayor”.

También estará presente y aportando su voz en vivo el salteño Santiago “Sempai” Cardozo, acompañando a los concursantes con sus zambas.

Liz Bellido, responsable de la organización, explicó que este año el certamen tendrá un carácter preselectivo, ya que los ganadores de los distintos rubros conformarán la delegación oficial de Santiago del Estero que representará a la provincia en el Campeonato Nacional de Zamba, previsto para los días 5, 6 y 7 de diciembre en Salta.

También resaltaron desde la organización, que el evento está abierto al público y que podrán acceder a comidas regionales y otra serie de artículos que estarán disponibles para todos los concurrentes.

El certamen comenzará a las 9 de la mañana y contará con un jurado integrado por tres reconocidos referentes de la danza nacional:

Prof. María Justina Hornos, de Buenos Aires.

Prof. Cristian Cortés, de La Rioja.

Prof. Darío Danielsen, de Tucumán, malambista y actual campeón que representará a su provincia en el Festival de Laborde 2026.

Los interesados en participar pueden solicitar el reglamento y realizar su inscripción comunicándose al 385-4027731.

Consolidado como uno de los encuentros folclóricos más importantes del calendario cultural santiagueño, el “Tusuypa Tantanacu” busca fortalecer el intercambio entre academias y mantener vivo el espíritu del baile tradicional argentino.