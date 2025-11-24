Detectaron cocaína a un hombre de Buenos Aires durante un operativo en el Club Social Pinto

El sujeto, fue descubierto por personal de Seguridad Ciudadana con varios envoltorios de cocaína ocultos en una caja de cigarrillos mientras ingresaba al predio deportivo.

Hoy 11:31

Personal del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 14 de Pinto detectó una irregularidad durante un control preventivo realizado el sábado en el ingreso al predio deportivo del Club Social Pinto, cuando una requisa de rutina reveló la presencia de envoltorios sospechosos.

Durante el control realizado los efectivos observaron que un hombre llevaba una caja de cigarrillos que, al ser inspeccionada, contenía varios envoltorios de nylon color gris. En su interior, los envoltorios ocultaban una sustancia pulverulenta de color blanco, por lo que de inmediato se solicitó la presencia del personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Contándose con la presencia de testigos hábiles, los peritos realizaron la prueba de orientación de campo sobre tres de los envoltorios, obteniendo resultado positivo para la posible presencia de cocaína. El pesaje total de la sustancia alcanzó los 20 gramos.

Por disposición de la autoridad judicial de circunscripción Añatuya, el portador de los envoltorios , domiciliado en la provincia de Buenos Aires, continuo con su libertad ambulatoria luego de haberle labrado las actas administrativas de rigor.