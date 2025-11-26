Qué es un antimalware y cuál es la diferencia con un antivirus

Es una nueva herramienta defensiva que actúa de forma preventiva y predictiva. Se adapta a los métodos cada vez más sofisticados de los ciberdelincuentes.
La seguridad digital es cada vez más importante en todos los aspectos de la vida. Tanto en casa como en el trabajo los ataques informáticos crecen, las estafas se diversifican y los programas maliciosos evolucionan constantemente.
En ese contexto, conocer qué es un antimalware y en qué se diferencia de un antivirus es clave para mantener los dispositivos protegidos.
Qué es un antimalware
Un antimalware es un software que se encarga de detectar, bloquear y eliminar todo tipo de amenazas informáticas, conocidas en conjunto como malware. Bajo ese término se agrupan virus, troyanos, ransomware, spyware, adware y otras variantes capaces de dañar un sistema o robar información.
A diferencia de los antivirus clásicos, los antimalware modernos usan análisis de comportamiento, detección en tiempo real y tecnologías de inteligencia artificial para identificar amenazas nuevas o desconocidas. Su función no es solo eliminar infecciones, sino también prevenir ataques antes de que ocurran.
Cómo funciona un antimalware
El funcionamiento de estos programas combina distintos métodos de protección:
Gracias a estas funciones, el antimalware actúa de forma preventiva y predictiva, al adaptarse a los métodos cada vez más sofisticados de los ciberdelincuentes.
En qué se diferencia de un antivirus
Aunque ambos programas tiene como objetivo proteger un sistema o un dispositivo, antivirus y antimalware no son lo mismo.
El antivirus fue creado para detectar y eliminar virus informáticos clásicos, que se propagaban a través de archivos o discos. En cambio, un antimalware está diseñado para combatir todas las formas de malware moderno, incluidos los virus, troyanos, spyware y ransomware, en decir, amenazas más recientes y sofisticadas que usan nuevas técnicas de infección o ingeniería social. Además, suelen incluir tecnologías más avanzadas como detección heurística, análisis de comportamiento e incluso inteligencia artificial para reconocer ataques nuevos.
En la práctica, muchos programas actuales combinan ambas funciones, pero el antimalware ofrece una cobertura más amplia y se adapta mejor a las amenazas modernas.
Así, contar con un programa de esta clase y actualizado permite:
En resumen, durante años, los antivirus fueron los protagonistas. Sin embargo, la complejidad de los ataques actuales dio lugar a una nueva generación de soluciones: los programas antimalware, diseñados para adaptarse a los riesgos del entorno digital moderno.