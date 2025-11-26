Qué es un antimalware y cuál es la diferencia con un antivirus

Es una nueva herramienta defensiva que actúa de forma preventiva y predictiva. Se adapta a los métodos cada vez más sofisticados de los ciberdelincuentes.

Hoy 09:00

La seguridad digital es cada vez más importante en todos los aspectos de la vida. Tanto en casa como en el trabajo los ataques informáticos crecen, las estafas se diversifican y los programas maliciosos evolucionan constantemente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese contexto, conocer qué es un antimalware y en qué se diferencia de un antivirus es clave para mantener los dispositivos protegidos.

Qué es un antimalware

Un antimalware es un software que se encarga de detectar, bloquear y eliminar todo tipo de amenazas informáticas, conocidas en conjunto como malware. Bajo ese término se agrupan virus, troyanos, ransomware, spyware, adware y otras variantes capaces de dañar un sistema o robar información.

A diferencia de los antivirus clásicos, los antimalware modernos usan análisis de comportamiento, detección en tiempo real y tecnologías de inteligencia artificial para identificar amenazas nuevas o desconocidas. Su función no es solo eliminar infecciones, sino también prevenir ataques antes de que ocurran.

Cómo funciona un antimalware

El funcionamiento de estos programas combina distintos métodos de protección:

Análisis en tiempo real: monitorea permanentemente archivos, programas y conexiones para detectar actividades sospechosas.

monitorea permanentemente archivos, programas y conexiones para detectar actividades sospechosas. Escaneo bajo demanda: revisa el sistema completo en busca de malware oculto.

revisa el sistema completo en busca de oculto. Análisis heurístico: reconoce patrones de comportamiento típicos de programas maliciosos, incluso si no están registrados en bases de datos.

reconoce patrones de comportamiento típicos de programas maliciosos, incluso si no están registrados en bases de datos. Actualizaciones en la nube: accede a listados de amenazas en tiempo real para mantenerse siempre al día.

Gracias a estas funciones, el antimalware actúa de forma preventiva y predictiva, al adaptarse a los métodos cada vez más sofisticados de los ciberdelincuentes.

En qué se diferencia de un antivirus

Aunque ambos programas tiene como objetivo proteger un sistema o un dispositivo, antivirus y antimalware no son lo mismo.

El antivirus fue creado para detectar y eliminar virus informáticos clásicos, que se propagaban a través de archivos o discos. En cambio, un antimalware está diseñado para combatir todas las formas de malware moderno, incluidos los virus, troyanos, spyware y ransomware, en decir, amenazas más recientes y sofisticadas que usan nuevas técnicas de infección o ingeniería social. Además, suelen incluir tecnologías más avanzadas como detección heurística, análisis de comportamiento e incluso inteligencia artificial para reconocer ataques nuevos.

En la práctica, muchos programas actuales combinan ambas funciones, pero el antimalware ofrece una cobertura más amplia y se adapta mejor a las amenazas modernas.

Así, contar con un programa de esta clase y actualizado permite:

Detectar ataques en tiempo real.

Evitar fraudes, robos de datos y secuestros de archivos.

Recibir actualizaciones automáticas frente a nuevas amenazas .

. Reforzar la seguridad junto con otras herramientas de protección.

En resumen, durante años, los antivirus fueron los protagonistas. Sin embargo, la complejidad de los ataques actuales dio lugar a una nueva generación de soluciones: los programas antimalware, diseñados para adaptarse a los riesgos del entorno digital moderno.