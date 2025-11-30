Ingresar
Nicole Scherzinger reveló por qué rechazó interpretar a Evita antes de triunfar en Sunset Boulevard

La artista contó que ya había sido convocada para protagonizar el clásico musical, pero un compromiso previo la obligó a declinar la propuesta.

Hoy 07:49

Nicole Scherzinger reveló recientemente que, antes de su aclamado papel como Norma Desmond en Sunset Boulevard, había recibido una propuesta para protagonizar Evita, también bajo la dirección de Jamie Lloyd. Según explicó, debió rechazar la oportunidad exclusivamente por cuestiones de agenda.

La cantante y actriz señaló que, en ese momento, ya tenía otro compromiso laboral que le impedía asumir el rol, a pesar de sentirse atraída por el proyecto. “Tenía que decir que no, aunque me impresionaba profundamente la forma en que Jamie trabaja y cómo logra acercar el teatro a una audiencia más joven”, comentó.

La colaboración frustrada no rompió el vínculo entre ambos. Años más tarde, Lloyd volvió a contactarla, esta vez para ofrecerle el papel de Norma Desmond en una arriesgada y moderna puesta de Sunset Boulevard. Scherzinger aceptó, decisión que la llevó a conquistar el Premio Tony en su debut en Broadway.

La intérprete aseguró que, aunque Evita no se dio en su momento, aquella propuesta fue clave para confiar en la visión del director: “Jamie entiende cómo hacer que el teatro importe. Cuando volvió a llamarme, supe que debía hacerlo”.

Hoy, Scherzinger atraviesa un momento artístico decisivo, con ofertas cinematográficas y una exposición internacional renovada, pero reconoce que esa primera invitación fallida tuvo un papel importante en el camino que la llevó hasta su consagración actual.

