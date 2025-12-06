Encontraron muertos a 18 migrantes en un barco cerca de Creta

La nave estaba a la deriva, expuesta a condiciones extremas.

Hoy 20:00

Un grupo de 18 migrantes fue hallado sin vida en un barco a la deriva que navegaba en las inmediaciones de la isla de Creta, al sur de Grecia, según reportaron las autoridades locales, mientras que solo dos lograron sobrevivir.

La embarcación fue hallada a 26 millas náuticas (48,2 kilómetros) al sur de Yerápetra, una ciudad en la costa sur de la isla de Creta.

El Guardacostas, en tanto, actualizó la información señalando que el barco no zozobró, sino que fue hallado a la deriva en medio de un gran oleaje, y que las víctimas llevaban más de un día muertas.

Los cadáveres de las 18 víctimas se encontraban dentro del barco. Las primeras evaluaciones indicaron que pudo tratarse de hipotermia e inanición, luego de una prolongada exposición a condiciones climatológicas severas lo que causó las muertes.

Por su parte, los dos sobrevivientes dijeron a las autoridades que el barco quedó a la deriva a consecuencia del mal clima, y que pasaron horas sin alimento ni abrigo.