Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 DIC 2025 | 30º
X
Mundo

Encontraron muertos a 18 migrantes en un barco cerca de Creta

La nave estaba a la deriva, expuesta a condiciones extremas.

Hoy 20:00

Un grupo de 18 migrantes fue hallado sin vida en un barco a la deriva que navegaba en las inmediaciones de la isla de Creta, al sur de Grecia, según reportaron las autoridades locales, mientras que solo dos lograron sobrevivir.

La embarcación fue hallada a 26 millas náuticas (48,2 kilómetros) al sur de Yerápetra, una ciudad en la costa sur de la isla de Creta.

El Guardacostas, en tanto, actualizó la información señalando que el barco no zozobró, sino que fue hallado a la deriva en medio de un gran oleaje, y que las víctimas llevaban más de un día muertas.

Los cadáveres de las 18 víctimas se encontraban dentro del barco. Las primeras evaluaciones indicaron que pudo tratarse de hipotermia e inanición, luego de una prolongada exposición a condiciones climatológicas severas lo que causó las muertes.

Por su parte, los dos sobrevivientes dijeron a las autoridades que el barco quedó a la deriva a consecuencia del mal clima, y que pasaron horas sin alimento ni abrigo.

TEMAS Grecia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque entre motocicletas terminó con dos mujeres heridas y una fue hospitalizada de urgencia
  2. 2. El tiempo para este sábado 6 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: el sol se hará sentir y la máxima superará los 36°C
  3. 3. Error en la edición de “MasterChef Celebrity”: los televidentes lo detectaron al instante y explotaron en redes
  4. 4. Messi y De Paul hacen historia con el Inter Miami al vencer al Vancouver de Müller y consagrarse en la MLS
  5. 5. Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará desde el último puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT