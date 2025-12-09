Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 DIC 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Realizan allanamientos en la sede de la AFA y en varios clubes de fútbol por la causa Sur Finanzas

Los 35 operativos fueron ordenados por el juez Luis Armella. La Policía Federal encabeza procedimientos en Racing, Morón, Los Andes, Barracas Central y Acassuso.

Hoy 09:46
AFA Policía

La Justicia realiza 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol en el marco de la investigación contra Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia. La Policía Federal se llevó la documentación y los equipos electrónicos de las distintas sedes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los allanamientos más fuertes se da en la sede principal de la AFA, ubicada sobre Viamonte 1366, donde la Justicia busca confirmar si hay vínculos entre la financiera y la casa madre del fútbol argentino.

Los operativos fueron ordenados este martes por el juez Luis Armella y se dieron en simultáneo en 17 clubes distintos del fútbol argentino. Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo.

Se trata de todas las instituciones que tienen acuerdos comerciales con la financiera vinculada con Claudio “Chiqui” Tapia.

Algunos de los clubes mantienen a Sur Finanzas como su sponsor en la camiseta, mientras que la Justicia sospecha que otros recibían préstamos por parte de la financiera.

La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.

Se trata de la cantidad más grande de allanamientos desde que comenzó la investigación en la que Ariel Vallejos, el dueño de la financiera, es el principal sospechoso.

TEMAS AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid
  2. 2. Una motociclista resultó herida tras ser embestida por una camioneta en Añatuya
  3. 3. Quirno cruzó a un embajador de carrera que criticó la compra de los aviones F-16 por parte del Gobierno
  4. 4. Tomás Oneto, el nuevo refuerzo de Güemes para la Primera Nacional 2026
  5. 5. El tiempo para este martes 9 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: jornada estable y calurosa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT