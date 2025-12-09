Realizan allanamientos en la sede de la AFA y en varios clubes de fútbol por la causa Sur Finanzas

Los 35 operativos fueron ordenados por el juez Luis Armella. La Policía Federal encabeza procedimientos en Racing, Morón, Los Andes, Barracas Central y Acassuso.

Hoy 09:46

La Justicia realiza 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol en el marco de la investigación contra Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia. La Policía Federal se llevó la documentación y los equipos electrónicos de las distintas sedes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los allanamientos más fuertes se da en la sede principal de la AFA, ubicada sobre Viamonte 1366, donde la Justicia busca confirmar si hay vínculos entre la financiera y la casa madre del fútbol argentino.

Los operativos fueron ordenados este martes por el juez Luis Armella y se dieron en simultáneo en 17 clubes distintos del fútbol argentino. Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo.

Se trata de todas las instituciones que tienen acuerdos comerciales con la financiera vinculada con Claudio “Chiqui” Tapia.

Algunos de los clubes mantienen a Sur Finanzas como su sponsor en la camiseta, mientras que la Justicia sospecha que otros recibían préstamos por parte de la financiera.

La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.

Se trata de la cantidad más grande de allanamientos desde que comenzó la investigación en la que Ariel Vallejos, el dueño de la financiera, es el principal sospechoso.