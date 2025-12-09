Gendarme se defendió de un asalto y eliminó a un delincuente

Un intento de robo terminó anoche en un feroz tiroteo en la esquina de Piran y Janner, en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi. Como resultado del enfrentamiento, un delincuente terminó muerto y tres personas heridas, entre ellas un gendarme y su pareja.

De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de entre cinco y seis ladrones que se movían en dos autos sorprendieron al Cabo de Gendarmería en la puerta de su casa.

En cuestión de segundos, la víctima, que estaba vestido de civil junto a su pareja, respondió con su arma para evitar el asalto y se desató una lluvia de balas.

En el tiroteo, el gendarme recibió un disparo en la boca, su pareja sufrió una herida de arma de fuego en el abdomen y un joven, que trabaja como delivery y justo pasaba por el lugar, fue alcanzado por un balazo en la pierna, aunque está fuera de peligro.

En tanto, la pareja víctima del intento de robo fue trasladada de urgencia al Hospital Ballestrini, donde ambos quedaron internados en grave estado.

La banda de delincuentes tampoco salió ilesa de la balacera. Uno de los ladrones recibió un disparo y murió en el lugar, mientras que otro de sus cómplices resultó herido pero logró escapar.

Buscan a los delincuentes prófugos

La investigación del violento episodio que tiñó de sangre la noche en La Matanza quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios.

El fiscal Claudio Fornaro ya ordenó una serie de medidas y pidió la intervención de equipos del GTO, que siguen trabajando en la zona para dar con los ladrones que permanecen prófugos.