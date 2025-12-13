Los premios Changuito CyAC 2025 se entregarán este jueves en el CCB

El presidente de Conciencia y Acción Ciudadana, Atilio Chara, anunció que la entrega del premio se realizará a las 20. "Es un premio de santiagueños para santiagueños", resaltó.

Hoy 07:32

Atilio Chara, presidente de Conciencia y Acción Ciudadana, anunció que la entrega del premio Changuito CyAC 2025 se realizará el jueves 18, a las 20, en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), un espacio enclavado en el centro de la ciudad y tradicional en la realización de este acontecimiento que congrega a los santiagueños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Chara confirmó la fecha y lugar de entrega de estos galardones en una conferencia de prensa brindada en la sede del CyAC, acompañado por María Cecilia Bellido y Luciana Moutinho. También remarcó que la entrada es totalmente libre y gratuita.

"Es un premio de santiagueños para santiagueños", resaltó el presidente de Conciencia y Acción Ciudadana.

"Premiamos a los destacados de diferentes disciplinas, como deporte, medicina, trayectorias profesionales, artes plásticas. También reconocemos a dirigentes deportivos y a periodistas por la trayectoria que tienen", remarcó Chara en su declaración a los periodistas.

Te recomendamos: Una propuesta divertida y deliciosa: el CCB invita a los pequeños a un taller de decoración de galletas navideñas

Chara recordó que a través de la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana han propiciado conferencias de interés para toda la comunidad, entre las que se destacan las que brindaron los economistas argentinos Guido Agostinelli y Hernán Letcher.

Puso de relieve la conferencia sobre historia que dio oportunamente el historiador Eduardo Lazzari.

Por su parte, Luciana Moutinho subrayó: "Desde Conciencia y Acción Ciudadana estamos emocionados de poder realizar este evento una vez más, que requiere de una preparación muy importante. La comisión directiva del CyAC trabaja en encontrar quiénes son los merecedores de este año para premiar".

"Esperamos que todos nos puedan acompañar. Es un evento abierto al público en donde vamos a poder destacar la trayectoria de las personalidades y compartir con la ciudadanía santiagueña este evento que es icónico y tan relevante para nosotros", señaló Moutinho.

Es preciso recordar que la premiación abarca diversas categorías, homenajeando a quienes brillaron en sus disciplinas y actividades durante el año. Un reconocimiento al esfuerzo, el talento y la dedicación de los santiagueños, reafirmando el compromiso de la provincia con el desarrollo humano y cultural.

La organización de los premios Changuito CyAC 2025 invitó a toda la comunidad a participar de la ceremonia y acompañar a las personalidades distinguidas de este año.

-¿Cuál es el valor en sí que tiene la denominación Changuito?

Changuito es muy santiagueño, eso es lo que queremos hacer, por eso decimos que es un premio de santiagueños para santiagueños y queremos premiar el esfuerzo, el arte de los artistas santiagueños, de los deportistas santiagueños, de los profesionales santiagueños y del periodista santiagueño también, que es lo que nosotros valoramos. Es un trabajo arduo porque es difícil, hay muchos que se destacaron en las diversas disciplinas y nosotros tenemos una comisión que lo va evaluando desde el principio de año y vamos recabando los méritos que hace cada una de las personalidades y si llegamos a una elección puede ser justa o no, pero lo que hacemos es de corazón.

-Usted dice un premio de santiagueños para santiagueños, eso es identidad, creo que eso es lo que se remarca.

Es la identidad, por eso Changuito es algo muy nuestro también.

-¿Cómo se siente el hecho de que ya es un premio consolidado?

Muy orgulloso porque esto empezó con esa idea de premiar a las personalidades santiagueñas y se va consolidando. Vemos el entusiasmo de la gente, de los protagonistas, que quieren estar. Algunos nos acercan los currículum, los vemos a todos con interés, con atención y como te digo llegamos a una elección que puede ser justa o no, pero lo hacemos de corazón. Ya vamos entregándolo durante doce años consecutivos, se está haciendo un clásico.