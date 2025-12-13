River puso sus ojos en otra “joyita” del fútbol argentino: ¿a quién quiere Gallardo?

El jugador de 20 años es del gusto del Muñeco y se suma a la lista de los posibles refuerzos para el mercado de pases.

Hoy 11:17

Aunque el presupuesto ya no es tan holgado como en anteriores mercados con Marcelo Gallardo, la necesidad de revertir la imagen tras un año para el olvido amplió la lista de posibles refuerzos en River. En ese contexto, además de Tadeo Allende, en las últimas horas apareció un nuevo nombre para el ataque: Santino Andino.

El extremo izquierdo de Godoy Cruz, de apenas 20 años, es seguido de cerca por el Millonario pensando en la reestructuración del plantel para la próxima temporada. Andino fue una de las pocas luces en un año muy negativo del Tomba, que terminó con el descenso a la Primera Nacional.

Desequilibrante, veloz y habilidoso, el juvenil integra el perfil de futbolistas que seducen a Gallardo para potenciar el sector ofensivo. La idea del DT es sumar variantes por las bandas: por derecha aparece Allende, mientras que por izquierda Andino encaja por características y proyección.

Más allá del contexto adverso, el joven mostró personalidad y jerarquía. En la temporada disputó 30 partidos (26 como titular), con 6 goles y 3 asistencias, números que respaldan su rendimiento individual. Además, cuenta con experiencia internacional tras disputar el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

En cuanto a lo económico, Transfermarkt lo valúa en 5 millones de dólares, cifra que River no pagaría en estas condiciones. La dirigencia podría negociar por un porcentaje del pase o evaluar un préstamo con opción de compra. Por ahora, no hubo avances formales y el interés se mantiene en etapa inicial.

River sigue sondeando alternativas para renovar su ofensiva. Santino Andino es otro nombre que aparece en el radar, en un mercado que promete movimiento y decisiones clave.