Quimsa cerró su participación en la Liga Femenina con una derrota ante Chañares

La Fusión cayó 77-69 en Córdoba frente a Chañares y se despidió del Cuadrangular Semifinal. Lorena Campos fue la figura del cierre con 29 puntos.

Hoy 20:08

Quimsa terminó su camino en la Liga Femenina con una derrota ante Chañares de James Craik por 77 a 69, en el último juego del Cuadrangular Semifinal disputado en Córdoba. El conjunto santiagueño peleó hasta el final, pero no pudo torcer la historia en el cierre del torneo.

El duelo comenzó con cinco minutos de paridad, la juvenil Peralta del lado santiagueño y Galindez para las cordobesas. El ingreso de Rojas y siete puntos seguidos de Campos le dieron el primer cuarto a Quimsa por 20/16.

Chañares encontró su mejor versión en el segundo parcial con buenas defensas y el goleo de Galindez y Benegas para pasar al frente 35 a 34.

En el complemento no cambió la historia, el equipo de James Craik se mantuvo adelante, sobre el cierre las Fusionadas intentaron con Iturre y Boggetti pero Carosio y Benegas pusieron el 77/69 final para Chañares. La destacada fue Regina Carosio con 14 tantos para el lado vencedor.

En Quimsa Lorena Campos fue la goleadora con 29 puntos.

De esta manera las dirigidas por Brao cierran su participación en el torneo quedando con el cuarto lugar de la Conferencia Norte. Un balance positivo con un plantel y cuerpo técnico con tonada santiagueña donde se ganaron nueve encuentros a lo largo del torneo.

La Fusión tendrá unas semanas de descanso y en enero comenzará una nueva edición de La Liga Femenina.