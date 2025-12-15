La municipalidad de la Capial dio a conocer su cronograma de fumigaciones para esta semana

Avanza el plan de fumigación contra mosquitos en la Capital.

Hoy 01:58

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en donde impactará esta semana su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.

-El lunes se trabajará de los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.

-El martes será el turno de los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germain, Ejercito Argentino, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

-El miércoles las pulverizaciones serán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

-El jueves las tareas se localizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery".

-El viernes las fumigaciones están previstas en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.