Se encuentran abiertas las preinscripciones para las carreras del ITSE en el 2026

El Instituto Tecnológico de Santiago del Estero, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, abrió su oferta educativa para el Ciclo Lectivo 2026 para todos los interesados en cursar las tecnicaturas superiores en Desarrollo de Software; en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y en Biotecnología.

En este sentido, el director del ITSE, Mario Benavente, informó que diciembre pasado egresaron casi 200 técnicos y técnicas superiores en Desarrollo de Software, en Gestión de Energías Renovables y en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Además, destacó que durante el 2025 comenzó el dictado de la Tecnicatura Superior en Biotecnología. Dijo que “este logro es posible gracias al esfuerzo del Gobierno de la provincia que sostiene estas políticas educativas posibilitando el cursado gratuito de todas las ofertas”, como también el dictado de dos tecnicaturas en articulación con ocho municipios.

La preinscripción para las tres tecnicaturas mencionadas se realiza exclusivamente a través de la página web del ITSE. La misma se abrió el 26 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de enero.

Luego de la preinscripción se realizará un curso de iniciación bajo la modalidad virtual que comenzará en febrero y durará un mes.

La cursada de las carreras es de manera presencial y comenzarán en abril próximo. Cabe resaltar que las propuestas formativas del ITSE se enmarcan en tecnicaturas con un elevado nivel de prácticas vinculando de manera acelerada los procesos formativos con los laborales por lo que se debe disponer de los tiempos necesarios para la realización de dichas prácticas.

Para más información, los interesados deben dirigirse a la página del instituto https://www.itse.gob.ar/ y realizar el proceso de preinscripción.