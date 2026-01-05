La escuelita del Club Mitre vuelve a entrenar y ya pone en marcha la temporada 2026

La entidad retoma sus actividades con una estructura renovada, horarios definidos y una fuerte apuesta a la formación integral de los chicos, de cara a la temporada 2026.

Hoy 19:44

La escuelita del Club Mitre vuelve a abrir sus puertas y ya comenzó a organizar los entrenamientos pensando en un 2026 lleno de competencia, aprendizaje y crecimiento para los más chicos. Con una propuesta ordenada, profesores por categoría y un enfoque que combina deporte, contención y formación, la institución apunta a seguir siendo un espacio de referencia para el fútbol infantil en la provincia.

Los entrenamientos se desarrollarán en el Club Mitre los lunes y miércoles de 19:30 a 20:45 para las categorías 2015, 2016 y 2017, y también para 2018, 2019 y 2020. En tanto, las categorías 2013 y 2014 entrenarán los martes y jueves de 19:30 a 20:45, manteniendo el mismo horario para facilitar la organización de las familias.

Desde el club informaron que al llegar los padres deberán dirigirse a secretaría para realizar la inscripción y retirar los requisitos correspondientes. La cuota mensual será de $15.000, mientras que la inscripción, por única vez, tendrá un valor de $10.000. Además, el club regala la ropa de entrenamiento, la cuota incluye el seguro del niño, y al finalizar cada práctica los chicos comparten una merienda, que se adapta según la época del año (yogur en los días de calor y chocolate en los días de frío).

En lo deportivo, la escuelita participará de ligas, torneos y viajes deportivos, siempre con planificación previa y comunicación a las familias. La estructura contará con 10 profesores, uno por cada categoría, un entrenador de arqueros y un videoanalista, ya que todos los entrenamientos serán filmados para corregir errores y potenciar el aprendizaje.

De esta manera, el Club Mitre vuelve a apostar fuerte a la base, con una propuesta integral que no solo busca formar futbolistas, sino también acompañar el desarrollo humano y social de cada niño que se suma al proyecto. La temporada 2026 ya empezó a jugarse, y Mitre quiere hacerlo desde abajo, con organización y compromiso.