Norma Fuentes mantuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Turismo de la provincia

Fuentes y Bravo acordaron seguir con la tarea estratégica conjunta para la edición 2026 de Santiago es tu Rio, que se lanzará el próximo viernes 9 de enero.

Hoy 21:39

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió al subsecretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo, en la continuidad del trabajo articulado que se viene llevando a cabo por la temporada de verano en la ciudad.

Durante la reunión, también se analizó el impacto del comienzo de esta nueva temporada con eventos como el Festival Nacional de la Chacarera en Plaza Añoranzas, la Ruta de los Food Trucks que convocaron a una gran cantidad de personas y además de otros atractivos como los parques para actividades recreativas al aire libre y la zona de la costanera.

