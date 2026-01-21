Marcelo Gallardo prepara una sorpresa en River para el debut en el Torneo Apertura

Un volante aparece como una opción inesperada en la mitad de la cancha para enfrentar a Barracas Central.

A tres días del debut en el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo ya tiene definida la base del equipo que presentará River ante Barracas Central, el próximo sábado. Sin embargo, el rendimiento mostrado en los amistosos podría abrir la puerta a una modificación sorpresiva en el mediocampo, con la posible inclusión de Tomás Galván desde el arranque.

El mediocampista ofensivo de 25 años dejó buenas sensaciones en los encuentros frente a Millonarios y Peñarol, luego de regresar de su cuarto préstamo consecutivo, el último en Vélez. Desde Liniers intentaron retenerlo, pero fue el propio Gallardo quien pidió que se quedara y lo sumó a la pretemporada, donde comenzó a ganar terreno como variante creativa.

La chance de Galván surge a partir de las dificultades en la generación de juego que evidenció el mediocampo integrado por Fausto Vera, Aníbal Moreno y Kevin Castaño, especialmente ante Peñarol. En ese contexto, el ex Fortín aparece como una alternativa para darle mayor fluidez al equipo y convertirse en un socio más constante de Juan Fernando Quintero.

Quien podría ceder su lugar es Kevin Castaño, que perdió protagonismo con la llegada de volantes centrales desde el fútbol brasileño. Giuliano Galoppo y Santiago Lencina también son opciones, aunque hoy parecen correr un paso por detrás en la consideración del cuerpo técnico.

Vale recordar que Gallardo fue quien hizo debutar a Tomás Galván en Primera, el 16 de mayo de 2021, en el recordado superclásico en la Bombonera, en plena pandemia. Desde entonces, el volante disputó ocho partidos oficiales con la camiseta de River, todos bajo la conducción del Muñeco, antes de iniciar un recorrido a préstamo que incluyó pasos por Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez, donde acumuló 125 partidos y 15 goles en Primera División. Hoy, esa evolución lo vuelve a poner en escena.