Para prevenir inundaciones realizaron un tapón en el río Dulce

Ante la notable crecida del río Dulce, la Municipalidad de la Capital elaboró un tapón para bloquear el paso del agua hacia la ciudad, como medida preventiva contra posibles inundaciones.

Hoy 19:04

Empleados del área de Obras Públicas armaron estructuras de contención con tierra y escombros, que se colocaron en el cauce del río, a la altura de Costanera y Juncal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El titular del área de Defensa Civil, Daniel Pikaluk, indicó que "las tareas buscan contener el agua en su cauce y evitar que inunde zonas pobladas, como el barrio La Católica que se encuentra ubicado próximo al río".

Te recomendamos: Crecida del Río Dulce: la profundidad alcanzó los 3 metros y está prohibido ingresar al cauce desde este miércoles

"Se trata de un operativo de prevención que tiene como propósito cuidar a los vecinos y sus bienes, procurando impedir que la crecida del río genere inconvenientes de gravedad", explicó.

Además, el funcionario reiteró a la comunidad la importancia de no ingresar al río y de respetar las señalizaciones instaladas en la zona, como así también las indicaciones de los guardavidas y fuerzas de seguridad apostados allí.