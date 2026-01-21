La municipalidad trabaja con su programa de mantenimiento de la red vial

La Dirección de Obras Públicas de la Capital realizó mejoras en el barrio Los Flores Ampliación, sobre la calle Río Dulce.

Avanzando con el plan de mantenimiento de la red vial, la Dirección de Obras Públicas de la Capital realizó mejoras en el barrio Los Flores Ampliación, sobre la calle Río Dulce, entre Laguna de los Toros y el Desagüe Principal Sur.

A los fines de reparar los hundimientos que existían, los operarios rellenaron y aportaron material de base estabilizada granular en la calzada, buscando optimizar la transitabilidad. Además, se concretaron tareas de limpieza, perfilado y riego.