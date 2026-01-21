Realizan la reparación de las veredas de la Av. Núñez del Prado

Los trabajos se llevan a cabo con el empleo de hormigón de máxima calidad de 13 cm de espesor.

Hoy 19:14

La Dirección de Obras Públicas de la Capital realizó tareas de mantenimiento y reparación en las veredas de la avenida Núñez del Prado, a la altura del predio de Ciencias Económicas.

Los trabajos se llevan a cabo con el empleo de hormigón de máxima calidad de 13 cm de espesor, respetando el ancho y el dibujo existente, en una longitud de más de 40 metros lineales.

Estas obras tienen como objetivo mejorar la accesibilidad, transitabilidad y seguridad peatonal en este importante sector de la ciudad.