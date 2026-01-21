Una familia busca donantes de sangre B- y O- para Ricardo Ramendo

Una familia de Santiago del Estero lanzó un pedido urgente de donantes de sangre para Ricardo Ramendo, quien necesita transfusiones de grupo sanguíneo B- u O-.

Hoy 19:17

Desde el entorno familiar informaron que se requieren donantes que cumplan con los requisitos básicos establecidos para la donación:

-Tener entre 18 y 65 años

-Pesar al menos 50 kilos

-Estar en buen estado de salud, sin problemas cardiológicos.

-No haberse realizado tatuajes en el último año.

Quienes puedan colaborar o deseen obtener más información deben comunicarse con Milagros al 3855766729.

La familia agradeció profundamente la difusión del pedido y apeló a la solidaridad de la comunidad, recordando que donar sangre es un acto simple que puede salvar vidas.

Ricardo