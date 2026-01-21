Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 ENE 2026 | 28º
X
WhatsApp

Una familia busca donantes de sangre B- y O- para Ricardo Ramendo

Una familia de Santiago del Estero lanzó un pedido urgente de donantes de sangre para Ricardo Ramendo, quien necesita transfusiones de grupo sanguíneo B- u O-.

Hoy 19:17

Desde el entorno familiar informaron que se requieren donantes que cumplan con los requisitos básicos establecidos para la donación:

-Tener entre 18 y 65 años

-Pesar al menos 50 kilos

-Estar en buen estado de salud, sin problemas cardiológicos.

-No haberse realizado tatuajes en el último año.

Quienes puedan colaborar o deseen obtener más información deben comunicarse con Milagros al 3855766729.

La familia agradeció profundamente la difusión del pedido y apeló a la solidaridad de la comunidad, recordando que donar sangre es un acto simple que puede salvar vidas.

Ricardo Ricardo

TEMAS Solidaridad

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Reconocido médico denunció el robo de 40 mil dólares que tenía guardados en su clínica
  3. 3. El tiempo para este miércoles 21 de enero en Santiago del Estero: anuncian 31º de máxima y cielo algo nublado
  4. 4. Robo millonario en Loreto: sustrajo $14 millones, compró un auto y pidió enterrar el dinero
  5. 5. Profesora fue estafada en $50 millones con un departamento y dos vehículos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT