Un segundo policía fue detenido por la venta de celulares secuestrados

La decisión fue adoptada por el juez Sergio Guillet, quien rechazó la eximición de prisión solicitada por la defensa del oficial subinspector Nahuel Flekenstein Díaz, imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de instrumentos públicos.

Hoy 07:12

La causa judicial que investiga la presunta venta ilegal de teléfonos celulares secuestrados sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, luego de que el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet, rechazara el pedido de eximición de prisión presentado a favor del oficial subinspector Nahuel Flekenstein Díaz, imputado por delitos vinculados al ejercicio de la función pública.

La resolución fue adoptada tras el planteo de la defensa y en un contexto de secreto de sumario, medida dispuesta previamente por la Fiscalía con el objetivo de preservar el avance de la investigación. En ese marco, el magistrado analizó los elementos reunidos hasta el momento y concluyó que no estaban dadas las condiciones para otorgar el beneficio solicitado.

De acuerdo con fuentes judiciales, el juez Guillet sostuvo que, si bien la causa se encuentra en una etapa inicial, ya existen evidencias relevantes incorporadas al expediente, las cuales permiten sostener elementos de sospecha e indicios suficientes sobre la presunta participación del imputado en los hechos investigados.

Flekenstein Díaz fue detenido en la vía pública y quedó a disposición de la Justicia, permaneciendo bajo custodia mientras continúan las actuaciones judiciales. El expediente se mantiene bajo un marcado hermetismo, en razón de la complejidad de la causa y la naturaleza de los delitos bajo análisis.

Según la imputación formulada por la fiscal Érika Leguizamón, el oficial subinspector enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de instrumentos públicos, delitos que habrían sido cometidos en perjuicio de la Administración de Justicia.

Cabe recordar que, a 30 días del inicio de la causa, la Justicia dispuso recientemente la detención del subcomisario Exequiel del Jesús Guzmán, segundo jefe del Departamento de Ciberseguridad, quien se convirtió en el segundo efectivo policial detenido en el marco de esta investigación.