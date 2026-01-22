Dieron inicio a la Colonia de Vacaciones en Villa Atamisqui

Con una gran participación de familias y el entusiasmo de los chicos, se dio inicio a esta propuesta inédita para la localidad.

El intendente Ing. Víctor Rosales encabezó la inauguración de la primera Colonia de Vacaciones de la ciudad, una iniciativa impulsada por la Municipalidad junto a la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte, que genera un espacio de recreación, inclusión y contención para niños y niñas durante el verano.

“Este es un hecho histórico para Villa Atamisqui. Cumplimos un sueño pensado para nuestros niños y niñas, brindando igualdad de oportunidades y espacios de recreación. La alegría de ellos y el acompañamiento de las familias nos impulsa a seguir trabajando con más compromiso”, expresó el intendente Rosales.

Acompañaron al jefe comunal: el presidente del Honorable Concejo Deliberante Daniel Herrero; la concejal Romina Coronel; la secretaria de Economía, Mercedes Ochoa; la directora de Educación Magalí Basualdo; el secretario de Gobierno Aristóbulo Albornoz; el director de Obras Públicas Sebastián Morón; la directora de Cultura, Turismo y Deporte Valeria Ríos, además de profesores, coordinadores y personal municipal.

Desde la Municipalidad de Villa Atamisqui se reafirma el compromiso de seguir invirtiendo en la infancia, el deporte y la cultura, construyendo el futuro de la comunidad.