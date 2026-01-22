El director Manuel Olivera destacó los procedimientos que brindan respuestas a los pacientes.

El Ministerio de Salud de la Provincia informó la realización de una intensa jornada quirúrgica en el Nuevo Hospital Zonal de Pinto, donde se llevaron a cabo 8 cirugías programadas, las primeras del año, en el marco del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior implementadas a partir de las políticas sanitarias del Gobierno de la Provincia.

El director del hospital, Dr. Emanuel Olivera, destacó que los procedimientos —colecistectomías por videolaparoscopía y cirugías de hernias— permitieron brindar respuestas concretas a pacientes de Pinto, Villa Unión, Malbrán y zonas rurales bajo cobertura del hospital, evitando derivaciones a centros de mayor complejidad y garantizando atención oportuna cerca del lugar de residencia.

Las intervenciones estuvieron a cargo del equipo integrado por los médicos cirujanos Dr. Maximiliano del Pino, Dr. Matías Castaño y Dr. Guillermo Weiner; la médica anestesióloga Dra. María Lina Morales; las instrumentistas Andrea Báez y Noelia Gramajo; y la técnica en radiología María José Gramaglia, junto a todo el equipo del hospital zonal.

El Dr. Olivera explicó que el Programa Quirúrgico Itinerante funciona desde el año pasado y que el nuevo hospital cuenta con quirófanos equipados con tecnología de última generación y servicios que fortalecen una atención integral del paciente. Esta política sanitaria del Gobierno de la Provincia se desarrolla también en otros hospitales del interior como Monte Quemado, Quimilí, Fernández, Añatuya, Frías, Termas de Río Hondo, Loreto, Ojo de Agua y Sumampa, con la coordinación de distintas áreas centrales del sistema de salud provincial.

Al respecto, el director del Hospital, señaló: “Poner en funcionamiento un servicio quirúrgico en el interior significa más accesibilidad, más resolutividad y más justicia sanitaria. Es una decisión de política pública que permite que los pacientes sean atendidos cerca de sus hogares, con equipos comprometidos y capacitados, fortaleciendo una salud pública eficiente, en red y con una mirada integral.”