La Capital realiza tareas de acondicionamiento en el principal pulmón verde de la ciudad

El trabajo fue realizado por la Dirección de Parques y Paseos.

Hoy 20:06

Avanzando con la limpieza y el mantenimiento de todos los sectores del Parque Aguirre, empleados de la Dirección de Parques y Paseos intervinieron en los alrededores del Estadio Único y la zona de los Food Trucks.

Allí, se concretó el barrido de todas las calles, la recolección de los residuos arrojados en la vía pública y de los restos de vegetación y el acondicionamiento del mobiliario urbano como cestos y bancos.

Estos operativos se complementan con las periódicas acciones de limpieza que se desarrollan en las zonas del balneario, los asadores, el Parque de los Niños, la Costanera y otras donde los vecinos asisten de forma masiva.

