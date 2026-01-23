La ANMAT retiró del mercado más de 40 cosméticos por riesgo sanitario

La disposición afecta a artículos de higiene y perfumería de tres marcas, detectados tras una denuncia y controles oficiales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de una amplia lista de productos cosméticos sin inscripción sanitaria, pertenecientes a las marcas RE!, El Árbol y Aromas de la Tierra.

Esto se dio tras una denuncia recibida por el área de Cosmetovigilancia que detectó su venta online, según la Disposición 94/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Qué productos fueron alcanzados por la prohibición de ANMAT:

La disposición incluye pastas dentales, desodorantes, protectores solares, jabones, cremas faciales y corporales, shampoos, acondicionadores, perfumes y otros cosméticos, todos ellos sin datos de inscripción sanitaria en el rotulado.

Según informó el organismo, ninguno de los productos figura en la base de datos oficial de cosméticos inscriptos, por lo que se desconoce dónde fueron elaborados, su formulación, su seguridad y su eficacia conforme a la normativa vigente.

Entre los productos alcanzados figuran artículos de uso diario, como jabones líquidos, cremas para manos, tónicos faciales, geles de limpieza, protectores solares y desodorantes, además de fragancias comercializadas como eau de toilette y eau de parfum.

ANMAT indicó que el denunciante aportó material fotográfico que evidenciaría la comercialización electrónica de los productos, motivo por el cual se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria para gestionar la baja de las publicaciones.

El organismo advirtió que se trata de productos ilegítimos, ya que no están registrados y no es posible verificar si cumplen con los ingredientes permitidos, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los usuarios.

Por ese motivo, además de la prohibición total, se dispuso informar la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país.