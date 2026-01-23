David Trezeguet vuelve a River y asumirá un rol clave en la parte institucional

El exfutbolista del Millonario fue presentado en su nuevo cargo junto al presidente Stefano Di Carlo.

Hoy 00:18

David Trezeguet regresa a River Plate, esta vez fuera del campo de juego. El exdelantero fue presentado este jueves en el estadio Monumental y será el nuevo responsable de la vinculación y representación institucional del Millonario, en una apuesta del club por fortalecer su proyección estratégica.

La presentación se realizó junto a Stefano Di Carlo, presidente de River, y desde la institución explicaron que Trezeguet asumirá el cargo “con el objetivo de acompañar la estrategia de relacionamiento, el desarrollo de alianzas y la proyección institucional” del club de Núñez.

Según detallaron en un comunicado oficial, el franco-argentino trabajará de manera articulada con las áreas de Institucional, Marketing y Comercial, colaborando en el diseño y la ejecución de iniciativas que generen nuevas oportunidades de valor para River. Además, remarcaron su experiencia previa en un rol similar en la Juventus de Italia, lo que refuerza la búsqueda de potenciar el posicionamiento internacional del club.

Trezeguet, de 48 años, surgió futbolísticamente de Platense y fue campeón del mundo con la Selección de Francia en 1998. En su etapa como jugador del Millonario, llegó en 2012, cuando el equipo atravesaba la Primera Nacional, y permaneció en el club hasta 2013, siendo parte de un momento histórico de reconstrucción.

Cuáles serán las funciones de David Trezeguet en River

De acuerdo al comunicado difundido por el club de Núñez, el exgoleador tendrá a su cargo:

El armado y la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones.

con organizaciones, empresas e instituciones. El acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a sponsors y partners , además del desarrollo de programas de academias y experiencias formativas.

y activaciones vinculadas a , además del desarrollo de y experiencias formativas. La representación institucional y deportiva del club en eventos oficiales, celebraciones y encuentros protocolares.

del club en eventos oficiales, celebraciones y encuentros protocolares. Instancias de relacionamiento con referentes del fútbol, la industria del deporte y actores clave, tanto a nivel local como internacional.

Con este movimiento, River suma una figura identificada con su historia reciente para reforzar su estructura institucional y seguir ampliando su influencia dentro y fuera del país.