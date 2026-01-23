San Lorenzo quiere arrancar con el pie derecho ante el exigente Lanús

El Ciclón y el Granate se ven las caras desde las 19 en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y Lanús se enfrentarán este viernes desde las 19.00 en el Nuevo Gasómetro, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el Bajo Flores, el Ciclón iniciará un nuevo ciclo luego de un año complejo en lo institucional, mientras que el Granate llega con rodaje y confianza tras su debut oficial.

El equipo dirigido por Damián Ayude no dejó buenas sensaciones en sus amistosos internacionales de pretemporada, con una derrota ante Cúcuta y un empate sin goles frente a Cerro Porteño. Sin embargo, el clima en el club es de mayor tranquilidad, algo que parecía lejano semanas atrás, luego de haber saldado 14 deudas que impedían la incorporación de refuerzos.

Con Sergio Constantino como presidente de la comisión transitoria, San Lorenzo aguarda la autorización de la FIFA para poder sumar a Mathías De Ritis, Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez, mientras también espera por las posibles llegadas de Gonzalo Abrego y Jonathan Torres.

Lanús, en tanto, hará su estreno en el Apertura pocos días después de avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina, tras golear 4-1 a Sarmiento de La Banda. Fue el primer partido oficial del año para el conjunto del sur, que además tendrá un 2026 cargado, ya que disputará la Copa Libertadores como vigente campeón de la Copa Sudamericana.

Pensando en la triple competencia, el Granate cerró los pases de Tomás Guidara, Matías Sepúlveda y Franco Petroli, con el objetivo de fortalecer su plantel para una temporada exigente.

Datos del partido