El padre Angelo celebra 78 años rodeado del afecto de la comunidad de La Cañada

La parroquia Cristo Rey y las iglesias bajo su cobertura pastoral destacaron la trayectoria del sacerdote, quien lleva más de 30 años dedicado a la evangelización y al acompañamiento espiritual de generaciones.

Hoy 11:25

Este 22 de enero, el padre Angelo celebra 78 años de vida y recibe el reconocimiento de la comunidad de la Iglesia Católica Cristo Rey de La Cañada, departamento Figueroa, así como de las demás iglesias a las que brinda cobertura pastoral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Cañada

Con más de tres décadas de servicio ininterrumpido, el sacerdote es considerado una figura central en la vida religiosa de la región. A lo largo de su ministerio, desarrolló una intensa tarea de evangelización, acompañamiento espiritual y formación comunitaria, llegando con la Palabra de Dios a numerosas generaciones.

La Cañada

Desde la parroquia destacaron su compromiso sostenido, su vocación de servicio y el rol fundamental que cumplió en el crecimiento pastoral de la comunidad.

La Cañada

Su trabajo constante, tanto en el ámbito litúrgico como social, fue clave para fortalecer la fe y la vida comunitaria en La Cañada y zonas aledañas.

La Cañada

La comunidad parroquial y sus colaboradores expresaron su agradecimiento por la entrega y dedicación del padre Angelo, y le desearon salud y bendiciones en este nuevo aniversario de vida, reconociendo su legado como guía espiritual y referente pastoral.