El padre Angelo celebra 78 años rodeado del afecto de la comunidad de La Cañada

La parroquia Cristo Rey y las iglesias bajo su cobertura pastoral destacaron la trayectoria del sacerdote, quien lleva más de 30 años dedicado a la evangelización y al acompañamiento espiritual de generaciones.

Hoy 11:25
Padre Angelo

Este 22 de enero, el padre Angelo celebra 78 años de vida y recibe el reconocimiento de la comunidad de la Iglesia Católica Cristo Rey de La Cañada, departamento Figueroa, así como de las demás iglesias a las que brinda cobertura pastoral.

La Cañada La Cañada

Con más de tres décadas de servicio ininterrumpido, el sacerdote es considerado una figura central en la vida religiosa de la región. A lo largo de su ministerio, desarrolló una intensa tarea de evangelización, acompañamiento espiritual y formación comunitaria, llegando con la Palabra de Dios a numerosas generaciones.

La Cañada La Cañada

Desde la parroquia destacaron su compromiso sostenido, su vocación de servicio y el rol fundamental que cumplió en el crecimiento pastoral de la comunidad

La Cañada La Cañada

Su trabajo constante, tanto en el ámbito litúrgico como social, fue clave para fortalecer la fe y la vida comunitaria en La Cañada y zonas aledañas.

La Cañada La Cañada

La comunidad parroquial y sus colaboradores expresaron su agradecimiento por la entrega y dedicación del padre Angelo, y le desearon salud y bendiciones en este nuevo aniversario de vida, reconociendo su legado como guía espiritual y referente pastoral.

TEMAS La Cañada

