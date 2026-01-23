River no se baja por Romaña y analiza reactivar las negociaciones con San Lorenzo

En Núñez esperan poder avanzar en la contratación del zaguero colombiano luego de que las tratativas llegaran a un punto muerto.

Hoy 12:20

Aunque las negociaciones parecían totalmente caídas, en River todavía mantienen a Jhohan Romaña en carpeta. Las charlas con San Lorenzo no prosperaron en un primer momento y, por ahora, no se retomaron de manera formal, pero la situación podría reactivarse en los próximos días ante la necesidad de Marcelo Gallardo de sumar un zaguero central.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Millonario había presentado una oferta de 2,6 millones de dólares por el 50% del pase, cifra que en Boedo consideraron insuficiente. “Es de público conocimiento la oferta de River y no nos satisface, razón por la cual sigue siendo jugador de San Lorenzo”, había expresado Sergio Costantino, quien encabeza la comisión directiva transitoria del Ciclón.

Sin embargo, en Núñez el nombre de Romaña volvió a tomar fuerza. Aunque desde el club no lo confirman públicamente, la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo estaría dispuesta a mejorar los números para acercarse a las pretensiones de San Lorenzo y, al mismo tiempo, cumplir con uno de los pedidos expresos de Gallardo.

Del lado del jugador, en los últimos días trascendió que vería con buenos ojos un cambio de camiseta y que en Boedo no pondrían obstáculos a una eventual salida. “Le dijimos que cualquier oferta que sea conveniente para él y para San Lorenzo la vamos a analizar. No vamos a poner trabas”, había señalado Costantino. De todos modos, no hubo avances concretos y este viernes el defensor no estará en el debut del Ciclón frente a Lanús.

Mientras tanto, Gallardo tomó decisiones puertas adentro. Ulises Giménez, juvenil de 20 años que estuvo cerca de irse a préstamo a Sarmiento de Junín, se quedó en el plantel tras enfriarse la llegada de Romaña. Hoy, River cuenta con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como zagueros titulares, con Giménez como una de las principales alternativas junto a Juan Carlos Portillo —quien este año será central— y Facundo González, aunque este último solo fue probado como lateral izquierdo.

En paralelo, el panorama defensivo tiene otros frentes abiertos. Paulo Díaz, con dos años de contrato por delante, busca un nuevo destino, mientras que Germán Pezzella transita la etapa final de la recuperación de su rodilla tras la operación. De todos modos, el campeón del mundo recién estaría disponible hacia fines de abril, lo que mantiene latente la necesidad de sumar refuerzos en el fondo.