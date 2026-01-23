La Justicia española archivó la querella contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales

La fiscalía alegó “falta de competencia” y “de jurisdicción de los tribunales españoles”. La defensa de Iglesias pidió que se archivaran por “la falta de jurisdicción española”.

Hoy 14:33

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha decidido archivar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos trabajadoras por presuntas agresiones sexuales y trata, después de que elDiario.es hiciera pública una investigación de tres años por estos presuntos delitos. El ministerio público alega la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”. Estos hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahama, e Iglesias, quien tiene actualmente 82 años, “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad” a pesar de que tenga propiedades inmobiliarias en territorio nacional, como detalla el citado medio.

Este lunes, la defensa de Iglesias, José Antonio Choclán, pidió que se le tuviera por personado en las diligencias de investigación y que se archivaran por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”. Y así ha sido finalmente. Pese a que elDiario.es publicó el comienzo de su investigación el pasado 12 de enero, la Fiscalía investigaba el caso desde comienzos de mes. Además del delito de trata, la denuncia atribuía a Iglesias varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales conforme al Código Penal vigente en 2021.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta decisión no es recurrible. En la resolución, el Ministerio Fiscal explica a las denunciantes que la vía que deben de seguir ahora, si así lo consideran, es la de “reproducir su denuncia ante los órganos judiciales”.

Además, la Fiscalía ha recordado que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo”. De la misma manera, también se recuerda que aunque el delito de trata no tiene fronteras sí necesita que las víctimas sean nacionales o residan en el país. Las dos denunciantes son extranjeras.

La respuesta de Iglesias

Iglesias optó por publicar en sus redes sociales una serie de mensajes de WhatsApp, supuestamente enviados por las denunciantes, con el objetivo de demostrar la “falsedad” de las acusaciones, después de la negativa de la Fiscalía de proporcionarle “acceso formal” a la denuncia.

Las dos antiguas trabajadoras, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, que trabajaron para él en 2021 en sus viviendas en República Dominica y Bahamas, aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral y así se lo relataron a elDiario.es, en una investigación realizada en colaboración con Univisión. La más joven tenía entonces 22 años, e Iglesias, 77.

Tras el impacto mediático de la investigación y que aun así no respondió al medio, el cantante negó todas las acusaciones vía Instagram. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, escribió.